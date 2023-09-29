天使二刀流球星大谷翔平本季繳出3成04打擊率、44轟，並在投手丘拿下10勝，季末因右手肘韌帶受傷而下定決心進行手術，宣告賽季提前結束，雖然大谷翔平只留下135場出賽紀錄，但普遍認為拿下生涯第2座年度MVP不是問題，知名《瘋狗體育電台》主持人羅素（Chris Russo）則持反對意見，「反正他最後也會得獎，所以沒人會在乎我的意見，但我絕對不會把票投給大谷翔平。」

羅素列舉的理由之一，包含年度MVP是選出替球隊做出貢獻、帶來價值的球員，並非是最佳選手，且拿天使隊目前71勝88敗低落戰績為自己的意見辯解，「大谷翔平幾乎缺席了整個9月，超過1個月沒有登板投球。」被認為是大谷MVP最大競爭者的席格（Corey Seager），也未能受到羅素的支持，「他也只打了113場，整個美聯沒有太多優秀的候選人。」

羅素提出了迪亞茲（Yandy Diaz）供外界考慮，這位光芒三壘手曾長時間占據美聯打擊王。但根據《Baseball Reference》數據，迪亞茲的WAR（勝場貢獻值）在光芒陣中排第2，還落後給遭暫時停賽的法蘭柯（Wander Franco）。在各大美聯MVP賠率榜上，大谷翔平都是遙遙領先。

《MLB Network》在官方X（推特）上詢問粉絲是否認同羅素的觀點，也設定了投票功能，8000多人中有接近7成5的網友投下不同意，「他肯定沒有看棒球。」、「多麼糟糕的見解。」、「給他薪水的《MLB Network》應該要感到羞恥。」、「那麼誰是聯盟MVP呢？」