一名男大生和朋友烤肉，擔心人多吃不到食物，就搶吃一堆半生不熟的肉，腹瀉20多次緊急送醫。急診科醫師高偉峰表示，每年中秋節急診室都會湧入「急性腸胃炎」的患者，曾有患者腹瀉超過20次，到急診已經出現血壓下降、休克的狀況，提醒大家烤肉食材要好好保存，且食物一定要熟了在吃。

急診科醫師高偉峰昨天在臉書上分享，中秋烤肉賞月，急診室總會出現一堆「抱腹」來看診的患者，不少人吃完烤肉以後出現嘔吐、腹瀉和腹痛的症狀。

高偉峰表示，他在急診工作30年，每次中秋節晚上腸胃炎患者就會大增，隔天的病人會更多，甚至有患者腹瀉超過20次，到急診已經出現血壓下降、休克的狀況，因此提醒大家中秋烤肉的肉類和海鮮食品要好好保存，也一定要烤熟再吃。

高偉峰指出，腸胃炎多是病毒或細菌感染所致，可能是吃到不乾淨、不新鮮或沒熟的食物，常見症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、腹脹、食慾不振、發燒和虛弱。若出現嘔吐症狀，建議民眾禁食，並補充水分和電解質；出現腹瀉症狀則建議清淡飲食，可吃清粥、白吐司或補充運動飲料，不過若狀況嚴重，建議盡速就醫。