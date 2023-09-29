中鋼董事長翁朝棟日前寫了一封信給所有員工，示警今年營運面臨史上最大的挑戰。財信傳媒董事長謝金河表示，全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，中鋼營運吃力之處在於高級鋼材比重占不到一成。他補充，台灣傳統產業如石化、紡織都和中鋼面臨一樣挑戰。

翁朝棟這封公開信引發熱議，有人駡他沒有能力就應該自己求去，也有人對他勇於面對現實，表示高度肯定。

謝金河在臉書發文表示，他熟識翁董事長是勇於任事，任勞任怨的好董事長，這次公開要求員工面對史上最大挑戰，顯然他已經預見鋼鐵產業未來可能的肅殺。

中鋼公司在2021年寫下史上最高獲利紀錄，稅後純益620.53億元，Eps4.02元，中鋼公司發出3.1元現金股息。但好景不長，去年下半年景氣逆轉，中鋼第四季虧損50.1億，今年第一季再虧7.24億元，7月稅前又虧7.24億元，今年恐怕在損益兩平的邊緣掙扎。中鋼股價也從40.25元跌到5.3元最低。

謝金河分析，其實對岸的寶鋼股價也是從12.97跌到4.78人民幣，太原不鏽鋼也從13.4跌到2.78人民幣，狀況也很慘烈。但很奇特的是，今年南韓的浦項鋼鐵從21.1萬韓元大漲到76.4萬韓元。更可怕的是，日本鋼鐵廠股價都創新高。

像神戶製鋼從283大漲到2179日圓，JFE從626到2437日圓，新日鐵從798.1到3816日圓，大同特殊鋼從2810到6597日圓。

謝金河說，全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，日本、南韓的鋼鐵產業卻逆勢崛起。這其中，最大的關鍵在於生產一般鋼品與特殊材質的高級鋼材不一樣。一般「大識貨」的鋼品陷入殺價窘境，特殊鋼材仍炙手可熱。

像是航太材料，電動車的矽鋼片，或是飛彈、無人機的材料都很硬朗，日本是特別鋼材料最大供應商，股價逆勢上漲。「台鋼旗下的榮剛、精剛今年大增資，就是全力朝特殊鋼材挺進。中鋼的高級鋼材比重占不到一成，這是中鋼吃力的地方。」

謝金河指出，他很早就跟翁董事長說，要努力開發氖氣，中鋼正在努力中。台灣很多傳統產業都和中鋼面臨一樣挑戰，像今年石化業都陷入困境，台塑四寶獲利衰退9成，紡織品如果只生產大宗商品，一樣都在虧損線下掙扎。很多人滿腦子都是ECFA，其實中國超大產能才是殺戮的源頭。