進口蛋食安問題延燒到國防部。國民黨北市議員柳采葳踢爆，負責提供國軍採購食材的副食供應站，供應商的蛋品來源有近一半是台農兼信興蛋品董座涂萬財，她質疑涂交待不清流向的巴西蛋，恐怕已被國軍弟兄吃下肚。陸軍後勤司令部上午表示，已依協議書停止有疑慮之3家畜牧場供貨。

柳采葳根據農業部2022至2024年供應國軍副供站雞蛋分配表指出，部分分站簽訂供應雞蛋的廠商「保證責任中華民國雞蛋運銷合作社」，雞蛋來源牧場包括「鴻盛畜牧場、豐德畜牧場、新興隆牧場」，這3家牧場雞蛋生產者都標註是涂萬財。

她質疑，涂萬財被高市衛生局開罰1130萬元、檢調偵辦交保，卻堅不交代425萬顆巴西進口蛋流向，是否因以國產蛋名義賣給國軍，擔心丟掉國軍這張大訂單，才堅不吐實？呼籲國軍副供站及國防部要徹查清楚。

陸軍後勤司令部今(29)日表示，國軍雞蛋類副食品係由副食供應中心與「臺灣優良蛋品發展協會」、「彰化縣養雞生產合作社」、「中華民國養雞協會」及「中華民國雞蛋運銷合作社」等畜牧團體簽訂協議書，由其所屬畜牧場提供，針對媒播已依協議書停止有疑慮之3家畜牧場供貨。

本部依國軍副食品管控機制，定期抽樣送國家認證機構檢驗外，亦配合地區衛生機關至副供站取樣送驗，並針對畜牧場實施現地訪查，確保官兵食品安全。本部後續將依據檢調查察結果及合約辦理，以維官兵權益。