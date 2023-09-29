近年有不少星二代頂著爸媽的光環加入演藝圈，除了才華，顏值也常被外界比較，綜藝大哥陽帆愛女ANGIE安吉近日受訪時，被問到是否會介意「最美星二代」頭銜被搶走，她大方地回應：「我可以當最辣星二代」。

根據《TVBS新聞網》報導，安吉不介意「最美星二代」封號被搶走，自信地回應：「我可以當最辣星二代，反正永遠都會被比較，我自己最辣就好。」

ANGIE和爸媽感情好。（圖／IG@angiedaydreaming）

安吉的外型冷豔，穿搭風格則是個性兼具甜美，給人「甜辣女孩」的印象，先前她出席發片活動時，一談到「最美星二代」，她自信地秒回：「Me！」隨後笑笑地說，不會在意外界貼的標籤，「隨便你們，我自己知道就好。」安吉與星爸媽的感情深厚，她透露陽帆每天都會叮嚀「要有禮貌、保持善良」，而這次推出新EP，爸媽為了支持她，大手筆在信義區百貨公司大型看板、電影院輪播放新歌的廣告，陽帆還霸氣認購上百張EP，寵女不手軟。

安吉從小受爸媽的薰陶，非常熱愛音樂，尤其在疫情期間與人們聚少離多時，更讓她開始培養寫歌創作的習慣，經歷一年的籌備，她從幾十首Demo裡精挑出來5首歌曲收錄在首張同名EP《ANGIE安吉》，至於靈感來源，幾乎都是來自她天馬行空的白日夢，像是新歌〈Laladream〉彷彿來到安吉做夢的起點，歌名除了想要展現出單純可愛、做著白日夢的樣子，同時諧音ANGIE最喜歡的電影《La La Land》，電影復古又浪漫的氛圍帶給她很多音樂創作的靈感。