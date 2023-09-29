2024總統大選，在野整合成外界熱議話題。根據《中時新聞網》昨(28日)公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜聯手民眾黨參選人柯文哲的「侯柯配」，支持度首次突破4成，上升至40.2％，勝過民進黨總統參選人賴清德和蕭美琴搭檔「賴蕭配」的32.6％。國民黨智庫執行長柯志恩昨在節目中分析，用白話文來講就是很希望「藍白拖能夠打死綠蟑螂」。

柯志恩28日在中視《庶民大頭家》中直言，從這樣民調可以看出來，即使我們過去認為有六成民眾希望下架民進黨，現在是五成多，但還是占一半以上，用白話文來講就是很希望「藍白拖能夠打死綠蟑螂」，只是藍白拖為什麼拖到現在，好像拖不出一個所以然，特別是柯文哲對於國民黨的一些話語有點不太爽，但從他的話語中可以發現，每一個人還是希望在理念、價值等等期望裡面，還是希望得到合作空間。

根據民調交叉分析顯示，「侯柯配」在20至50餘歲青壯選民的支持度領先。值得注意的是，綠營在年輕選民的優勢，風光不再。20至29歲族群對「侯柯配」支持度達50.5％，「賴蕭配」只有13.9％，相差36.6百分點，消除年輕人不支持「侯柯配」疑慮。且學歷越高，「侯柯配」的支持度也越高，大學以上的高學歷選民支持率達45.7％，「賴蕭配」只有25％。

柯志恩進一步分析，這份民調的年輕人族群「還是讓我蠻驚訝的」，因為大家認為柯文哲所謂年輕票群很多，可是如果跟侯友宜在一起會不會稍微有所稀釋？顯然民調結果給大家、特別給藍營一個強心針。

柯志恩認為，年輕人對於把兵役提高成一年，教育部又公布服役彈性修業指引，可3年讀完大學、當兵1年的「3+1」方案，大學內的聲浪普遍是認為很荒謬，都不是一個非常精緻也經過長遠的盤算，讓年輕人覺得為了達到政治目標，把重要國防計畫卻是用一個延長，但配套如何完全沒讓學生跟家長清楚了解，更不要說蛋的危機，是民進黨這次的破口，大家漸漸對政府失去信心。