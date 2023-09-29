警方提醒民眾，頭燈設備變更LED頭燈後，應攜帶相關變更證明文件至監理機關更新辦理，且須先取得合格駕照再上路，以降低事故風險。（照片 / 板橋警分局提供）

新北市深夜常有「飆車族」出沒，所騎乘之改造機車於路上呼嘯而過，噪音令許多民眾飽受失眠之苦，嚴重影響市民夜間作息。板橋警分局（27日）規劃勤務針對轄區易有群聚滋事處所、幫派份子常出入地點等治安顧慮場所，進行「掃黑擴檢」， 更聯手監理站於轄內執行聯合稽查勤務，勢必歸還市民安寧生活。

據了解，新北市深夜常有「飆車族」出沒，巨大噪音早已令許多民眾飽受困擾之苦。警方為歸還民眾安寧的社區環境，因此進行「掃黑擴檢」，持續全面加強稽查工作以展現執法決心舆能力，並利用各種機會加强宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。

警方聯合監理站人員執行稽查勤務，透過專業認定非法噪音改造機車是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，取締違規上路車輛，2小時內共攔查百餘部汽機車，取締擅自改装LED強光燈16件，變更燈色3件，監理站通知召回檢驗4件，無照駕駛4件。另，查獲毒品2件3人、通緝2名、酒駕扣車1件、菸害防制法1件1人。

板橋警分局長黃南山提醒車主，頭燈設備變更為LED頭燈後，應攜帶相關變更證明文件至監理機關辦理變更檢驗與登記完成方符合規定，且駕駛車輛應先取得合格駕照再上路，以降低事故風險及違規遭舉發所產生罰鍰。

板橋警分局長黃南山也提醒車主及駕駛人，請務必遵守道路交通安全規則，並建立防禦駕駛觀念，以確保自身及其他用路人行車安全。

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