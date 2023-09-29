顏永烈及浩角翔起主持的網路節目《鬧著玩》，如今邁入第四年，YT訂閱數衝破35萬人次，不過傳出先前受到疫情影響，導致主持費遭積欠三年多，如今有望在年底領到。

根據《鏡週刊》報導，《鬧著玩》於2019年開播前，就收到汶萊、關島等觀光局邀約，豈料受到疫情衝擊，擬定計畫全被打亂，營收也受到影響，為了節省支出，只能租借「共享空間」作為辦公室，甚至到開播十個月後，團隊才支付得起第一筆約莫3萬元的薪水，好在疫情趨緩後，收入逐漸穩定，不僅擴編團隊成員，還能夠在台北東區租下獨立辦公室。

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據悉顏永烈及浩角翔起積欠3年多的主持費，因為營收趨於穩定，有望在年底前領到第一年的主持費，粗估超過200萬元，顏永烈當年轉戰主持《鬧著玩》時，指出該節目由8個股東集資打造而成，但每個人白天都有正職工作，都是利用下班時間開會討論節目內容，如此不辭辛勞全是為了圓夢。