如果說韓劇能夠牽動人心，那麼韓綜就是茶餘飯後令觀眾捧腹大笑的絕佳寶典！除了國民主持人劉在錫，南韓演藝圈也有許多跨界諧星人才，例如《Running Man》演員全昭旻、《玩什麼好呢》歌手李美珠等。

當然，大家不能忘記從Rapper變身綜藝人的「南韓文化總統」李泳知呀！除了詼諧幽默、大方不做作的個性超級圈粉，認真唱起饒舌歌的帥氣程度更是直接原地爆表！

李泳知竟然是「南韓文化總統」？

為何自稱自己是「南韓文化總統」呢？李泳知堪稱MZ世代的代名詞，「MZ世代泛指1981年至2010年出生的小孩，擅長使用網路、手機及社群媒體，她從小將個人理念寫成歌詞，透過社群媒體與粉絲互動，特別是YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，沒有限制的隨意聊天，大方做自己的態度也擄獲年輕人的喜愛，成為MZ世代的指標。

李泳知近期錄製《Biong Biong地球娛樂室2》準備前往峇里島時，入境時海關看到工作簽證時詢問她的職業，沒想到李泳知直接回答「南韓文化總統」，甚至表示自己和BTS的程度一樣紅，最後還和海關交換IG帳號，讓工作人員好氣又好笑。

想知道「最火女Rapper」如何踏進綜藝圈，李泳知創造了哪些綜藝節目名場面嗎？《DailyView網路溫度計》現在透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看李泳知經典九大綜藝節目有哪些～

No.9 《Come Back Home》

由劉在錫、李泳知、李龍真共同主持的KBS2綜藝節目《Come Back home》在2021年4月正式開播，在10集中邀請不同藝人回到最初開始首爾生活的住宅，分享當時居住的記憶，節目組還特別請來專家改造，為在都市打拚的年輕人加油打氣。

第4集宣美、Rain邀請上節目時，宣美給予李泳知超嗨表演極高評價：「還會再出現這種人嗎？讓我有了這種想法，真的是各方面都是最棒的人！」Rain也讚賞「表情演技真是壓倒性的，超淘氣，感受到一個人突破舞台的堅韌」，讓剛剛勁歌熱舞的劉在錫大吃醋表示「陽光太熱了，能不能講快一點」，笑翻許多網友。

No.8 《玩什麼好呢》

《玩什麼好呢》由前《無限挑戰》製作人金泰浩製作，固定主持人為劉在錫，也被網友笑稱「劉在錫一個人的《無限挑戰》」，除了邀請鄭淳夏、HAHA、李美珠及申奉仙外，後期也陸續加入李伊庚、朴真珠、朱宇宰，鄭淳夏、申奉仙則從節目中下車，多樣化的內容也深受觀眾喜愛。

其中李泳知登上節目讓劉在錫驚喜萬分，甚至脫口說出她的名台詞「讓你別出門的話就不要出門」，在節目上李泳知透露親自製作「讓你別出門的話就不要出門」手機殼，將銷售的1億韓元全數捐贈出去，活躍反應也被稱為「貪心綜藝反應富人」。

No.7 《Running Man》

堪稱孕育未來綜藝人搖籃的《Running Man》，李泳知的表現也讓人印象深刻！第567集隊長許齡智和李泳知進行午餐問答，製作人詢問「輔佐美國總統拜登的副總統是誰」時，李泳知不知道答案開始亂猜，聽到聲母提示甚至很有自信講出錯誤答案，讓現場主持人及來賓捧腹大笑，最終果真讓她猜對答案，順利獲得烤雞沙拉。

許多粉絲表示：「從《Running Man》知道泳知，來的時候就很瘋很好笑」、「女團KARA出身的許齡智和《高等Rapper》冠軍李泳知，兩人在舞蹈對決上的熱情和拚勁，讓RM成員們看了目瞪口呆」。

No.6 《Good Girl：誰洗劫了電視台》

有感於南韓女音樂人對合作舞台慾望越來越強，《Good Girl：誰洗劫了電視台》的誕生，讓不同風格的女音樂人有機會合作，針對每週主題擦出不同火花，表演者從地下Rapper、現役偶像到人氣歌手通通都有，增加許多精彩看點。

李泳知和少女時代成員孝淵搭擋合作的舞台〈I Do What I Want〉，低沉的嗓音搭配孝淵清脆有力的唱腔，跟著曲調律動身體，也讓現場評審和觀眾全都陷入兩人的魅力之中。影片在YouTube頻道更是擁有逾432萬人次觀看，「泳知太有才華了，絕對是整個節目中最棒的Rapper」、「李泳知在《高等Rapper》拿第一名不是沒有原因的，她真的很棒」。

No.5 《Queendom 2》

Mnet電視台在《Queedom》節目播出獲得好評後，於2022年3月再度推出《Queedom 2》，由太妍擔任主持人、李龍真擔任經紀人，邀請出道藝人孝琳、Brave Girls、VIVIZ、宇宙少女、本月少女及Kep1er進行競演。

李泳知在孝琳舞台〈Waka Boom（My Way）〉中擔任驚喜嘉賓，身穿黑色破褲牛仔褲，搭配與孝淵相襯的金色點綴黑色夾克，「初生之犢不畏虎」，一出場就直接抓住眾人眼球，「泳知的部分真的很有殺傷力」、「我喜歡這個概念和表演，泳知真的太強了」、「每次看著這個舞台仍會心情悸動，孝琳、泳知和舞蹈團隊史詩般表演令人印象深刻」。

No.4 《高等Rapper 3》

《高等Rapper》專門提供給熱愛饒舌音樂的高中生們發展一技之長的機會，節目選拔32名高中生參與節目錄製，最終冠軍可獲得獎學金1千萬韓元（約新台幣24萬元）及發售音源機會。

最終《高等Rapper 3》由2002年出生的李泳知拿下冠軍，初試啼聲時就讓其他參賽者為之驚艷，有粉絲特別分享李泳知〈Go High〉舞台，「雖然我覺得泳知這首歌只有一段，占比有點太少很可惜，但泳知還是有證明自己的實力」，網友也認同表示，「這場真的無敵，feat陣容真的是歷代最愛，但泳知妹妹也沒有被蓋住光芒」、「八集裡面這首真的是我最喜歡的一首，現場真的好炸」。

No.3 《Show Me The Money 11》

名揚海內外的綜藝選秀節目《Show Me The Money》（簡稱《SMTM》）帶動嘻哈、饒舌音樂興起，李泳知在第11季中以渾厚嗓音拿下冠軍，打破節目一直以來都是男性獲得冠軍紀錄，李泳知在節目中也透露《SMTM 11》導師朴宰範（Jay Park）一直以來都是自己的偶像，為了感謝他還特別買一支勞力士手錶，朴宰範當場驚掉下巴！

除了贈送勞力士給導師，李泳知也特別將《SMTM 11》贏得的1億韓元獎金（約新台幣240萬元）捐贈出去，把家中債務還清的她，媽媽和奶奶有了不錯的房車，還有餘力可以請朋友吃飯，每個月也能給生活費，這種程度已經很滿足了，其他的錢願意拿來幫助有困難的人，網友感動直言「雖然她年紀很小，但令人尊敬」、「2002年出生的但可以有這麼棒的想法跟行為真的很令人值得學習與佩服」。

No.2 《雖然沒準備什麼菜》

南韓網路談話性節目《雖然沒準備什麼菜》由李泳知擔任主持人，每集邀請不同來賓在廚房和小飯廳拍攝，沒有限制任何規則，因此李泳知與來賓都能暢所欲言，成為影片最大賣點，來訪過的明星包含BLACKPINK成員Jisoo、BTS成員Jin、LE SSERAFIM成員采源、IVE成員俞真SEVENTEEN成員順榮等。

BLACKPINK成員Jisoo上節目時，李泳知穿著睡衣驚慌失措趕忙刷牙，開玩笑表示「我可能會和姊姊親親」，兩人還因為都喜歡吃火鍋，讓李泳知興奮大喊「妳是我女朋友」，Jisoo喝醉時則讓李泳知手足無措，觀眾笑稱「泳知真的太厲害了！！！居然請到Jisoo」、「李泳知真的好好笑，好愛，每個藝人上泳知的節目都很嗨」、「泳知太強惹，而且放超開」。

No.1 《Biong Biong地球娛樂室》

說到李泳知最具知名的代表作，就會令觀眾想起《Biong Biong地球娛樂室》！《Biong Biong地球娛樂室》集結李恩智、MIMI、李泳知和安俞真，第一季以泰國為背景、第二季以芬蘭、峇里島為背景，展開抓捕逃跑到地球的月球兔子的真人實境秀。

有次李泳知在節目上誤將LE SSERAFIM的成員宮脇咲良照片誤認為中村一葉，讓同為IZ*ONE前成員的安俞真當場嚇壞，得知自己口誤後連忙用三國語言道歉，還表示愧對「南韓文化大總統」的身份，願意辭職下台負責。有趣的搞笑讓觀眾紛紛留言「泳知怎麼可以那麼好笑啦」、「泳知驚慌的樣子真的好萌」、「沒關係，至少是同團，且都是日本人」。甚至有網友發現宮脇咲良在其他節目猜人物環節中答對李泳知的照片，李泳知則尷尬回應「這個真的完蛋了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月20日至2023年09月19日，共3年。

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