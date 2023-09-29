韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa日前宣布參加「世界第一裸秀」巴黎瘋馬秀（Crazy Horse），昨(28日)起在當地一連舉行5場，傳聞門票被炒到約台幣44萬。昨首場心得曝光，有網友朝聖後透露，Lisa準備了兩首Solo，串場了3、4次，每次出現都引來尖叫，成員Jisoo、Rosé都到場力挺，連緋聞男友LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）一家都到了，至於大家關心的尺度，網友表示Lisa雖然穿得少，但尺度跟其他舞者不同，沒有露點。

昨有不少網友看了Lisa的首場瘋馬秀後在小紅書發表心得，透露因為是Lisa的首秀，來了不少嘉賓，包括LV集團老闆夫妻、BLACKPINK成員Jisoo、Rosé，這群人大概在開場前5分鐘才進場，被安排坐在第3排的中間位置，場上有10位舞者只穿丁字褲，幾乎全裸，而整場表演約1.5小時，Lisa獨舞了兩首，一首俏皮可愛、一首性感嫵媚，總共出場時間約15分鐘。

穿著方面，Lisa並沒有如傳言會全裸上陣，「比她演唱會尺度稍微大一點，內衣底褲都包得很嚴實，也沒有網傳的會穿丁字褲或者只貼乳貼」，而且現場安檢很嚴格，入場前會要求手機關機並放進特殊袋子中，看起來如果在表演中偷打開會報警，且必須核對護照，外套必須寄放或穿在身上，不准抱在手裡，應該也是預防偷拍。

另有網友分享，Lisa的第一套禮服是禮帽軍裝加上短褲，第二套則是戴上粉紅色短假髮，穿黑色緊身衣及黑色綁帶羅馬鞋，有部分網友撿到原本繫在Lisa的紫色絲帶、黑色絲巾，而結束時Lisa謝幕比了各種愛心，Jisoo、Rosé也在台下比了大愛心，還有網友坐在Lisa緋聞男友前面，說：「首富一家坐在我後面，5米遠的地方，三公子全程姨母笑」。

LISA THREW THIS AT ME OH MY GOD IM DONE DONE #LISAxCRAZYHORSE pic.twitter.com/zHmbz1jC1V — ejp (@angelfordelena) September 28, 2023

而Lisa跟其他舞者的合影也曝光，可見她黑色緊身衣上身，與其他人上空的打扮不同，看似像穿了比基尼，三點都遮住，引來網友兩極回應：「就…不管她脫不脫都挺不怎麼樣的。脫了很低俗，她不脫伴舞全部脫到丁字褲只有她一個cover也挺沒品的，別人就是物品嗎」、「真的蠻離譜，不是脫不脫的問題，她去參加本身就已經很離譜了」，但也有人支持說：「就是，為什麼沒有男的跳脫衣舞呢？我支持男的跳，尤其是有影響力的男明星跳」、「想看，支持Lisa做任何想做的事」、「人家可能為了打入別的圈子或是階級，粉絲不願意了，人家根本不在乎好嗎」。