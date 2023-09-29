搭大眾運輸應該「先下後上」，不過一名女網友表示，日前搭公車準備下車時，一位女乘客急著要上車，兩人對撞，原PO差點摔出車外，幸好反應快沒有受傷，她抱怨「搭車上下車是先搶先贏的概念嗎？」許多通勤族直言「這現象一直都存在」、「老人都直接暴衝，我堵在第一個也沒用。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，日前搭公車準備下車時，有位女乘客急著要上車，看原PO要下車也沒打算讓，兩人對撞，原PO差點摔出車外。她不解「公車門打開時都看到有人在刷卡了，為什麼還要上車？」

女網友回想之前搭火車的經驗，列車進站後，乘客陸續下車，排在她後面的2個女生還沒等乘客下完，就直接鑽縫隙上車，其他大媽也跟著擠上車。原PO傻眼「現在搭車連上下車都是先搶先贏的概念嗎？」

許多通勤族都遇過類似狀況，「這現象一直都存在，今天排隊要上火車，後面的阿桑一直在找位置卡位搶上車，我偏偏卡住她不讓她搶」、「捷運老人都直接暴衝，我堵在第一個也沒用，乘客在下車時，一堆老人就直接從中間塞進去。」

也有網友認為，「大部分都會先禮讓下車，不過都是火車或捷運居多，公車就不一定，要看情況。」