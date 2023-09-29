總統、副總統及立委大選將屆，為防制選舉賭盤影響選舉公平，彰化縣警局依內政部警政署規畫執行「全國同步查緝賭博專案行動」，連日來大有斬獲，共計查獲45件106人，查扣賭資65萬4440元，清查網路賭博下注總規模達8034萬9516元。

彰化警方近日強力掃蕩可能為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭博及各式非法賭博場所，於9月20日至26日查獲實體賭場4件52人、六合彩賭博18件22人及網路賭博23件32人，共計45件106人。

彰化縣警局長張國雄指出，今年6月修正公布的《總統副總統選舉罷免法》第88-1條及《公職人員選舉罷免法》第103-1條，已明文將經營選舉賭盤納入刑罰之中，最高可處5年以下徒刑，得併科50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

法務部今年8月22日增訂「境外勢力介選」檢舉獎金100萬至2000萬元，以及「選舉賭盤」檢舉獎金5萬至500萬元之規定，多項修法的目的都是為了抑制不法介選影響選舉的公正性。

民眾如有接獲各項妨害選舉相關情資，可向彰化縣警局刑事警察大隊檢舉專線04-7619783提出檢舉或撥打110向警方檢舉。

檢警強調，偵辦過程中對於檢舉人的身分絕對保密，請民眾勇於檢舉，共同杜絕賄選，創造乾淨選風。