每逢中秋節便迎來的急性腸胃炎高峰，都來得又快又猛，醫師表示，民眾應景大啖烤肉之際，必須留心飲食衛生及腸胃保健，最忌3件事，包括食材不新鮮、生熟食未分開處理、食物未徹底烤熟，否則會發生急性腸胃炎。急性腸胃炎主要分為細菌性、病毒性兩種，其中，細菌性腸胃炎症狀較為嚴重，可能會出現高燒、腹痛、血便等症狀，嚴重恐導致死亡。

安南醫院肝病中心主任吳奕霆表示，烤肉最忌3點：食材不新鮮、生熟食未分開處理、食物沒有徹底烤熟。他強調，短時間內不會烤到的食材，應放入冰箱或戶外冰桶保存，並務必確認食材已充分加熱，避免吃進生食或無法判斷新鮮與否的海鮮及加工食品。另外，善用公筷母匙降低感染風險、落實正確勤洗手等細節亦十分重要。

至於腸胃保健部分，吳奕霆表示，應遠離「三太」：太多、太油、太辣，避免暴飲暴食，並減少攝取高油和辛辣等刺激性食物，以免急性腸胃炎上身。

吳奕霆表示，急性腸胃炎主要可分為細菌性、病毒性這2種。由於細菌性腸胃炎症狀較為嚴重，可能會出現高燒、腹痛、血便或膿便等症狀，嚴重恐導致死亡，需立即就醫。病毒性腸胃炎則較為常見，致病原為輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等，其中輪狀病毒大多感染6歲以下兒童，而諾羅病毒好發於人口密集處，容易造成群聚感染。

吳奕霆表示，急性腸胃炎的病患大多會在感染後1~3天會出現症狀，如噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛等，也可能出現上呼吸道症狀。如果感染急性腸胃炎，要注意水分及電解質的攝取，特別是嘔吐或腹瀉嚴重的患者。若是情況嚴重未獲改善，應盡速就醫