近期有一名謝姓男子因在臉書PO出自己買到綠色雞蛋的照片，並稱「請問這是進口蛋嗎？」就遭到北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，還依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。農業部昨（28）日也在臉書發文，揚言民眾若影響該部執行進口雞蛋進行產銷調節之政策的公信力，將採取相對應法律行動。

農業部表示，有關進口蛋一事，會針對無法舉證的造謠滋事者採取相對應法律行動。（中時資料照）

農業部表示，近來多起無證據之不實言論及錯假訊息，在網路及媒體流傳，不僅造成民眾緊張恐慌，也影響本部執行進口雞蛋進行產銷調節之政策的公信力。「為遏止無法舉證之造謠滋事者，故採取相對應之法律行動，以讓民眾安心。 」

除此之外，農業部強調，將以違反社維法和妨礙名譽報案，針對的是沒有證據的蓄意造謠者，而不是一般民眾。民眾若有購買到有問題之蛋品，請保留樣品證據並進行檢舉，切勿蓄意散佈未經證實消息製造社會恐慌。不過，農業部還特地標註，「不是一般民眾」。

然而網友看到農業部的發文，都異常憤怒，並且留言怒批，「國家機器動起來，綠蛋黨說你造謠就造謠」、「好奇怪，為什麼民眾買到臭蛋不能說？政府就直接把人民抓走？有確認是假訊息嗎？還是先告再說？」、「噁心了，不先檢討自己，先檢討人民，有沒有搞錯」、「有照片、有發票、黑色臭爛蛋正常哪會留著？以後發文前先預設你政府會告就是了？」、「司法程序還沒跑完就先安上一頂造謠的帽子，請問農業部依什麼證據斷定對方在造謠？」、「農業部談公信力，呵呵」、「有政府，會告人，好安心」。

不過也有網友力挺農業部，喊「支持」、「絕對支持！拜託別抓我」、「農業部辛苦了」、「打蛋需要全程錄影難道不是常識嗎？支持農業部」、「支持！不支持被查水表怎麼辦」、「檢舉後可以在網路上發布嗎？」、「黨的清白要靠你們了」。