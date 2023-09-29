小姐的宣傳照上大喇喇地打著「可鹽可甜」、「人體榨汁機」等誘惑詞句。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

新興分局日前接獲情資，位於前金區一間護膚會館暗藏春色，經連日蒐證後，27日前往查緝，沒想到此間護膚店生意似乎不太好，現場僅查獲到1名林姓負責人與2位小姐，未見老司機身影。而此間小姐的宣傳照上大喇喇地打著「可鹽可甜」、「人體榨汁機」等誘惑詞句，不過當日尚未見生意上門卻先被逮了。

新興分局日前接獲前金區七賢路上一間護膚SPA館暗藏春色，經連日蒐證後27日持搜索票前往查緝，員警入內後先是叫櫃台人員不准動，接著馬上衝上2樓，並在2樓發現2位小姐，當時現場並未有客人。

據了解，該場所負責人林男以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣1800元的價碼，與老司機從事半套性交易，並從中獲取900元媒介費。而小姐也主打8年級美眉，更號稱是人體榨汁機、長髮小隻馬等稱號。

全案於警詢後，林男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，2名女服務生，依違反社會秩序維護法移送裁處。

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