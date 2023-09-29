我國首艘國造潛艦「海鯤號」28日舉行下水儀式。（陳信翰攝）

國造潛艦「海鯤號」下水典禮！ 蔡英文親擲瓶：我們做到了

我國首艘國造潛艦「海鯤號」昨(28日)亮相，下水典禮比原規畫更早，總統蔡英文親臨主持擲瓶儀式，她致詞時說，歷史會記住這一天，潛艦國造過去被認為是不可能任務，但由國人設計打造的潛艦就在眼前，潛艦國造不只是目標，更是我們堅定守護國家的具體實踐。前立委蔡正元昨在節目中談到此議題時先是嘆了一口氣，接著說「談到這個潛艦，我覺得幾個很失望的地方」。

蔡正元在中視《庶民大頭家》中談到，蔡英文也快卸任了，也不會講一講這個潛艦從前總統馬英九時代就開始努力了，我們有需要這樣子說都是你嗎?就像民進黨動不動講說「我們護國神山台積電」，這是你民進黨做的嗎?馬英九開始就在規劃出來潛艦了，在你手上完成有功勞，但你需要去漠視馬英九時代的功勞嗎?

蔡正元接著說，立委說的也沒錯，你(海鯤號)這個還沒裝好、那個還沒裝好，海軍方面當然講會裝好，但他質疑「那沒裝好，幹嘛急著要有這個典禮？」就像雪隧通車總共好幾次開完工典禮一樣，為了選舉拿這個造勢就沒有誠意了。