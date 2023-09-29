李嘉欣（左）、林琬清（右）。（中華奧會提供）

中華羽球女團8強迎戰強敵日本，排點部分1、3、5點仍維持原班人馬，由戴資穎、許玟琪及宋碩芸出擊，女雙部分則是李嘉欣改搭林琬清、許雅晴搭檔鄧淳薰。首點山口茜出現傷勢，最終決定退賽，由小戴替中華女團搶下首點。不過第2點雙打不敵日本世界第5組合，比分遭追平。

已經提前適應場地狀況的小戴，靠著山口茜出現較多掛網失誤保持領先，搶先以11比5進入局中暫停，儘管山口茜開始提速，仍敵不過小戴多變的手法，雙方差距一度來到7分，小戴以21比14搶下首局勝利。次局小戴被動許多，但2比7山口茜向右橫移時腳部不適，申請醫療暫停，連打2球後疼痛未減，決定退賽。

第2點日本派上世界排名第5女雙志田千陽／松山奈未，中華隊變陣未起效果，整局從未取得領先，日本在技術暫停後連取6分拉開，李／林首局以11比21落敗。第2局李／林狀況未見起色，3比11遭對手甩開，最終12比21再度敗北，日本在第2點追平。