一名重住在中部山區的張姓男子，見到部落內1名女子小美沿路找尋失蹤的寵物鳥，於是主動攀談，表示自己要出遠門，希望女方能代替餵養寵物狗，藉口邀她回家聊天，未料兩人喝酒聊天後，竟當場襲胸並強拉女方手摸生殖器後性侵。法院審理後依強制性交罪判張3年4月，可上訴。

根據判決書，張姓男子與叔叔正在家門口喝酒時，見到小美沿路詢問尋找失蹤之寵物鳥，正好在現場問到叔叔有沒有看到寵物鳥。張男立刻假意對小美說，他這幾天有事不在家，希望小美能協助到他住處餵食寵物犬。

於是邀小美前往自己住處，佯裝要先熟悉愛犬及飼料放置位置，小美不疑有他共同前往張的住處，並於2樓客廳處聊天。未料竟然見色起意，先要求小美親吻，但小美誤以為此僅為部落原住民間表現友善之示好舉動，於是親吻張男臉頰，但張男立刻將手伸進小美衣服內撫摸胸部。

但小美立刻掙扎要逃離，張男更強行拉小美的手去摸自己下體，再以身體壓制他後進行性侵，小美事後嚇得向友人求助，並逃離張男住處，並在大街上狂奔，還用打開行動電話擴音器向友人呼救，這時張男才離去。事後由友人陪同報案。

張男坦承有與小美共同飲酒、飲酒後並有擁抱、親吻她，但辯稱小美當時沒有抗拒，很自然的有其他摸胸或愛撫行為。過程中因為聽到小美說自己是同性戀者就停止了。

法官審理後，認定張男性侵女方得逞，情節重大，犯後始終否認犯行，且未能與女方達成和解、賠償損害，女方還表示，案子發生後身心狀態不佳、工作都沒有了，希望法院可以好好判刑，最後依強制性交罪判張3年4月，可上訴。