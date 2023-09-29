大陸黃金周假期第一天，多地火車站發送旅客將逾2000萬人次。（大陸央視）

大陸黃金周假期第一天，旅客出國者眾。（大陸央視）

9月29日中秋十一假期第一天，大陸多地火車站開啟了「人從眾」模式。長三角鐵路預計發送旅客350萬人次，較2019年同期增幅超六成；中國鐵路北京局預計發送旅客164萬人；成都各大火車站預計迎來客流最高峰，將突破成都東站、成都南站等站歷史最高客流。

十一黃金周鐵路運輸9月27日啟動至10月8日。期間大陸全國鐵路預計發送旅客1.9億人次，日均發送旅客1583萬人次，29日為客流最高峰，預計發送旅客超過2000萬人次。各地機場、口岸也陸續迎來客流高峰。

大陸央視新聞用戶端報導，29日長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，計畫增加往返華中、華南、中原、西北、華北等多個方向運能配署，包括上海至鄭州、西安、武漢、長沙、南昌、武漢等；杭州至鄭州、廈門、新鄉等以及長三角區域內熱門旅遊城市所在地多個方向的運力增補，增開旅客列車440列、組織動車組列車重聯運行262列、加掛普速車輛154輛。

鐵路杭州站、金華車務段、寧波車務段、嘉興車務段、杭州客運段等單位保障做好管內亞運辦賽城市間的相關人員抵離、賽時通勤、賽事轉場等工作，同時服務假日旅客出行。

據央視新聞用戶端28日介紹，上海鐵路客流高峰已現，27日發送旅客48.5萬人次。

車站方面介紹，27日的客流以探親、旅遊為主，主要前往滬甯、滬杭、安徽、京津等地區。上海三大火車站，全天發送旅客48.5萬人次。

大陸《工人日報》報導，中國鐵路北京局相關負責人介紹，12天運輸期，北京地區預計發送旅客740.7萬人次，日均61.7萬人次。

四川線上報導，中國鐵路成都局集團成都車站預測，全站將發送旅客47.1萬人次。28日成都車站已累計發送旅客41萬人次，比2022年同期增長156.3％，比2019年同期增長17.8％。

河南省《鄭州日報》報導，國鐵集團鄭州局28日節前客流高峰發送旅客69.1萬人，加開北京、上海、杭州、廣州、深圳等方向臨客列車24對，鄭州、洛陽、商丘、南陽、新鄉地區火車站客流較大。

為服務節前客流出行高峰，國鐵集團鄭州局充分發揮「米」字形高鐵網優勢，通過開行夜間高鐵、動車組重聯運行、普速列車加掛車廂等方式，千方百計滿足旅客假日出行需求。國鐵集團鄭州局預計黃金周將發送旅客828萬人次，日均發送旅客69萬人次，較2019年同比增長35％。

據微信公眾號「中國鐵路」消息，中秋十一黃金周28日節前客流小高峰，鐵路發送旅客1550萬人次，開行旅客列車1萬2386列，其中加開臨時旅客列車1776列。

大陸央視新聞用戶端28日報導，公路客運已啟動中秋十一假日運輸方案，僅虹橋長途汽車站就發送旅客3000人次左右，客流比平時增加了兩倍。深圳灣口岸，預計出入境客流量將會超過90萬人次。海南港口日均過海汽車近3000輛。

此外，據新華社報導，交通運輸部稱，今年中秋、十一假期首日全國高速公路流量或將突破歷史最高值，預計將達到6600萬輛次。預計假期期間日均流量為5700萬至5800萬輛次，比2022年同期增長46％至49％。