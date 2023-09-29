中秋節連假首日，國道交通疏導措施。（高公局提供／陳祐誠台北傳真）

中秋節連假首日，各地都出現返鄉車潮，國道從清晨就湧現車流，目前北部、中部都會區路況較塞，下午車流減少，預計傍晚前全線將恢復順暢。交通部公路局也公布多條今日易壅塞的省道路段，提醒用路人注意路況並耐心駕駛。

交通部高速公路局指出，今日凌晨0至5時的國道交通量為12百萬車公里，為年平均值的3.2倍，預估今日整體交通量為123百萬車公里。目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至高原；國5南向南港系統至石碇，其餘行車狀況大致正常。

今日國道疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今日上午重點壅塞路段，包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢系統。高公局建議西部國道南向用路人，儘量於中午12時以後出發；國5南向用路人儘量於17時以後出發。

公路局則表示，今日將有返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台18線接國3中埔交流道）；主要城際道路（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路）；觀光景點周邊道路（北部台2線關渡~淡水、萬里~大武崙、台3線大溪，南部台3線古坑~梅山、東部台9線礁溪）。