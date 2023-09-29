王致遠教授。（照片 / 統一獅球隊提供）

大合照。（照片 / 統一獅球隊提供）

統一7-Eleven獅隊本月（19日）於台南棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前特別安排一場別具意義的開球儀式，邀請因罹患怪病而截去四肢，仍不服輸與病魔戰鬥的生命鬥士王致遠教授進行開球。王致遠裝上電子手臂開球，仍能如正常人般投球，面對生命不服輸的堅毅態度，獲得全場球迷起立歡呼。

中山大學企管系專任副教授王致遠，2015年夏日突然得到怪病，造成多重器官衰竭險死，四肢被迫截肢。隔年，王致遠裝上電子手臂和義肢，生活雖有多處不便，卻仍重歸校園，堅韌戰精神感染眾多學生，因此也被稱譽為「奇跡教授」。

（照片 / 統一獅球隊提供）

王致遠教授出場畫面。（照片 / 統一獅球隊提供）

王致遠教授2015年失去四肢後，透過不斷嘗試與探索，成功找回全新自我，更得以看見生命的另一種姿態，骨子裡的正向、樂觀令人動容。獅隊表示，能邀來王教授蒞臨現場，站上投手丘開出精彩好球，也將帶給獅子軍全體最大力量，期許教授持著無懼勇氣大步前行，拿下更多勝利。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊能邀請生命鬥士王致遠博士擔任開球嘉賓，真的非常有意義，透過本次活動也讓更多人認識王致遠的故事和精神，傳遞無懼永不放棄的企圖心和改變的力量，值得身為職棒選手很好的借鏡，不要輕易被失敗打倒。」