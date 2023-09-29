澎湃新聞29 日報導，2019年公司被美國商務部BIS列入實體清單的大陸商湯集團股份有限公司（商湯，00020.HK）智慧財產權執行總監高某，近日盛傳涉嫌非國家工作人員受賄罪被立案一事，引發關注，經查消息屬實。

澎湃新聞報導，商湯發言人28日表示，前商湯智慧財產權執行總監高某因經濟問題已被公安機關採取強制措施。由於涉嫌刑事犯罪，警方正在偵查中，一切將以警方披露資訊為準。商湯科技始終嚴格遵守商業道德和規範，對腐敗等違法違規行為零容忍。

澎湃新聞報導，高某8月還曾公開露面。泰和泰律師事務所曾在今年8月某活動中邀請高某作為嘉賓參與相關話題討論。

在泰和泰律師事務所活動介紹中，高某於2017年10月加盟商湯，現任公司出口管制法遵長和智慧財產權執行總監，負責集團所有出口管制合規和智慧財產權事務。在2019年公司被美國商務部BIS列入實體清單之後，他承擔起公司出口管制合規的領導工作，建立起成熟的出口管制合規體系，領導法務團隊進行法律研究、合規管理，內部積極採取措施管控供應鏈風險，外部與美國BIS積極溝通，有效應對了公司危機，保證了獨角獸企業正常的國際商業運行和公司2021年底在港交所的成功上市。

澎湃新聞報導，商湯內部已經就此事發過高某違法行為通報，表示高某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被北京市公安局海澱分局立案偵查並採取刑事強制措施。通報稱，高某利用職務上的便利，非法收受供應商賄賂，金額巨大，相關情況在進一步偵查中。

截至9月28日收盤，商湯股價報收於1.37港元，微跌1.44％，總市值為459億港元。

8月28日，商湯公布2023年中期業績。財報數據顯示，商湯上半年實現營收14.3億元人民幣，同比增長1.3％；虧損31.4億元人民幣，同比收窄2％；毛利率45.3％，同比下降30.6％。