天后「CoCo」李玟今年7月驟逝，當時其二姐李思林（Nancy）一肩扛起處理妹妹後事的責任，今(29日)是李玟逝世的第一個中秋節，李思林稍早發文坦露心聲，直言每逢佳節倍思親，沒有了妹妹，月亮看起來也不圓了，令人鼻酸。

愛家的李玟當年出道後就由姊姊李思林擔任經紀人打理工作，如今李玟過世，多次為妹妹發聲的她，今稍早轉發李玟的過去的文章說：「這個中秋沒有了妹妹月亮也變得不圓了！現在只能用以往妹妹難過時候安慰她的話來提醒一下自己…..我會努力往前看、照顧好家人」，並表示希望李玟在天堂繼續勁歌熱舞，照亮每顆愛她的心。

李思林發文。（圖／翻攝自李思林Nancy微博）

李思林更說：「月光女神，願你的光芒永存不滅！期待與你重逢的那一天」，引來李玟過去參加《中國好聲音》的學員王澤鵬回應：「祝大姊二姐李媽媽中秋節快樂，我會帶著CoCo老師的精神堅強的走下去」，其他人也為李思林打氣說：「二姐我們都在，要好好的」、「二姐大家都在呢，一起帶著她的精神走下去」、「二姐加油，希望您不要在乎一些網路的話題，希望你和家人能渡過這個艱難的時刻，加油，好好享受接下來的人生，好好帶著媽媽走下去」。

而近日《鏡週刊》爆出疑似李玟的婚內協議及離婚申請文件，可見Bruce承諾會跟第三者分開，間接承認曾經偷吃，傳聞兩人本來要簽字離婚，但李玟愛老公太深，還沒簽字完成手續就先離開人間，對於這份文件曝光，李思林沒否認，僅反問對方從哪裡拿到協議，「這是他們兩位的隱私，我不方便回答你」。