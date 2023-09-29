Toro（中）日前接受鄭偉柏（左）、秀秀子（右）專訪。（MOMOTV 75台提供）

偶像男團Energy成員Toro（郭葦昀），近期特別客串戲劇《百味小廚神：中元大餐》，演出最潮「土地公」一角，並擔任戲劇原聲帶音樂統籌。Toro日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV《TALK一杯》專訪，分享開拍前發生的趣事，更提到之前Energy世紀合體的內幕。

Toro暌違多年客串電視劇，以一身超潮造型創造收視高點，他透露其實監製湯昇榮一開始不是找他，為了塑造出土地公是有趣的角色，找了一些會讓觀眾很意外的人選，例如蘇打綠的吳青峰及911的春風，但後來都不了了之，直到戲已經在前期準備了，監製就問Toro說：「你會想演土地公嗎？」Toro很乾脆地拒絕。

後來監製又陸續問了好幾次，Toro每次都拒絕，直到有次Toro去大學幫監製代課時，又問他要不要演，Toro反問：「你問我幾次？」對方答：「有5、6次了吧。」Toro又問：「前一檔《我們與惡的距離》，你把賈靜雯挖出來演，你跟他聊幾次？」製作人：「大概有3次。」Toro心想原來我在湯昇榮監製的心中地位是高於賈靜雯的，考量後便答應演出。

提到之前Energy世紀合體內幕，一切緣起於在網紅「這群人」臉書上傳的一支影片，當年是Energy成軍20周年，Toro以自白的方式呈現這些年的心路歷程，而在媒體的轉載下，另一個成員牛奶看到了，透過坤達找到Toro，之後Toro就被加入Energy的聊天群組。

在一次五月天演唱會後台，五月天主動邀約合作，於是Energy全體如火如荼地開始準備，Toro坦言直到上台的前一刻都在擔心：「我們已經應該被時代忘記了吧。」並爆料阿弟也超擔心，在見到台下觀眾熱情尖叫才放心。