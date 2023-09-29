繼科學家在土星上發現關鍵生命元素之後，另一個探索目標「木星」也透露生命希望。美媒CNN報導，科學家利用韋伯太空望遠鏡進行探測，發現木星衛星木衛二（Europa）上存在大量二氧化碳，大幅提高了孕育生命的可能。

木衛二被認為是太陽系中，除了地球之外最有可能存在生命的星球，其冰殼底下蘊藏著一片廣闊海洋，體積或有地球海洋的2倍之大。但只有水還不夠，在偵測到二氧化碳後，科學家隨即展開分析，確認「碳」元素的來源。

BREAKING🚨: NASA's James #Webb Space Telescope just detected carbon dioxide on the surface of Jupiter's icy moon Europa. Europa is considered as a good candidate for the possible existence of life.⬇️⬇️ pic.twitter.com/HmcSYeU4NL — Amazing Astronomy (@MAstronomers) September 21, 2023

結果證實，木衛二上的二氧化碳來自其內部海洋，而非外星隕石，這個發現讓科學家振奮不已，「這可不是一件小事」，該研究的主要作者川波（Samantha Trumbo）說，「碳是生物存在的必要元素，」地球生命都是以碳為基礎。

目前已知木衛二的二氧化碳集中在一個被稱為「塔拉地區」（Tara Regio）的混沌地形（chaos terrain）區，該處的海洋與地表之間可能進行了物質交換。接下來包括歐洲太空總署（European Space Agency）、美國航太總署（NASA）都要派出探測器，調查木衛二上是否還有其他生命跡象。