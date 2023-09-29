「華爾街日報」（WSJ）今天報導，法國競爭管理機構疑因輝達（Nvidia）從事反競爭行為，本週搜查這家美國晶片大廠在法國的辦事處。
根據報導，法國競爭管理當局並未公布昨天黎明突擊檢查輝達辦事處的行動，也未說明調查何事，或針對哪家公司，只表示與「顯示卡產業」有關。
法國競爭管理機構表示，在廣泛對雲端產業進行調查後，本週展開行動。這項調查主要是圍繞在雲端公司可能利用其運算能力，以排除規模較小競爭對手的疑慮上。
「華爾街日報」引述知情人士的話報導，本週行動是針對輝達而來。
去年底生成式人工智慧（AI）應用程式ChatGPT發布後，對輝達晶片的需求激增。輝達透過所產晶片、其他硬體和強大的運轉軟體的結合，已取得大約8成的市場占有率。
輝達拒評有關消息；法國競爭管理當局也未立即回覆路透社的詢問。中央社（翻譯：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120929
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