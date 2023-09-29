22歲小將許皓鋐28日於杭州亞運圍棋個人男子決賽，以4分之3子之差擊敗大陸好手柯潔，勇奪中華圍棋隊在亞運隊史上的第1面金牌，由於許皓鋐曾就讀新竹市北門國小，新竹市府教育處表示，校方得知消息後與有榮焉。

曾教導過許皓鋐選手的北門國小老師黃嫈婷說，許皓鋐選手是北門國小第68屆畢業生，在就讀北門國小時成績優異，是個活潑又幽默的學生，加上家人從小培育圍棋的訓練，才國小一年級就已經擁有五段的棋力，是新竹地區圍棋圈都知道的天才兒童，看到他拿到金牌實在非常感動。

市府教育處表示，許皓鋐是台灣棋院職業九段圍棋棋士，更在2022年橫掃台灣圍棋界，該年台灣9大冠賽事一舉囊括8冠，成為台灣史上最佳紀錄，此次獲得台灣在亞運的圍棋首金，當之無愧，市長高虹安接獲消息後立即恭賀許皓鋐，也預祝接下來的個人賽能再創佳績。

教育處指出，本屆杭州亞運新竹市選手入選中華隊教練及選手共有10位，包括射箭選手郭紫穎，田徑選手許嘉維，拳擊教練柯文明教練，拳擊選手杜柏瑋、陳念琴，卡巴迪教練林韋宏教練，卡巴迪男子隊王崙曲、林易景，卡巴迪女子隊吳育容，以及克拉術選手鄒佳雯。