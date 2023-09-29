▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。圖為王振瑋的《微光漂浮》，是演化中的生物，透過作品表達生物體在自身與外在環境的多元碰觸中持續地演進。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。圖為宮城有加的《海龜休息中》，因為海洋環境遭受破壞，海龜棲地也受到威脅，象徵提供海龜一個舒緩的休息空間。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。圖為LUA RIVERA《強大的水母》展示了水母的魔幻神秘與強大生命力。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。圖為大岩奧斯卡《現代海洋野生生物》以幽默的手法，創作出罐頭魚、吸管魚等角色，警示垃圾演化成為漁獲的未來預測。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。圖為曾煜譡《深海對話》以深海潛水伕頭盔提供觀眾進入深海之中，並結合AR互動，觀看海洋生態系統的危機狀態。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次基隆「潮藝術」作品共10件，日夜感受不同。禹禹藝術團隊在阿根納造船廠的作品《介隙之光》，講述從水的縫隙中，光的能量引領著生命的方向，展期每晚的聲光展演將帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆「潮藝術」活動自2015年舉辦，至今將邁入第8年，以地景裝置豐富了海岸線，讓作品在海天相遇，透過藝術重新喚起在地認同。

今年基隆潮藝術，以「海光介面」為主題，由國立清華大學科技藝術研究所專任教授曾鈺涓老師，與亞東科大講師蔡致偉老師共同策展，講述貌似平靜無波、波光粼粼的海平面，在這介面之上和之下卻是完全不同的生活系統。而在人類開始試圖對海面之下進行更深入的探究後，會在這片奇幻、美麗又未知的海洋裡找尋到什麼，又會有什麼想法呢？

基隆市長謝國樑表示，基隆依海而立，有非常壯麗的海洋景觀與地理條件，希望能打造一個適合孩子或是其他市民、觀光客可以停留、遊玩、欣賞的海岸景點為目標， 並且導入消費模式，讓每個來到基隆的遊客能夠在基隆停留、消費，進而提升基隆整體的觀光收益。

今年的潮藝術已於9月28日開幕，並邀請來自台灣、日本、墨西哥、巴西等國家知名藝術家設置10件裝置藝術作品，從3種不同視角詮釋基隆與海洋的關聯。同時，在國慶假期期間，將在正濱漁港舉辦一場以海洋文創與海味美食為主題的「海光市集」。

本次作品各有特色，而且透過燈光裝置搭配，全都能在夜晚觀賞。其中成若涵創作作品《界》，在承載著過往與現在、海底與岸上、人與生態的舊漁會大樓牆面上，刻畫對於界面的想像；漁港旁草地上的《微光漂浮》，是演化中的生物，透過作品，王振瑋想表達生物體在自身與外在環境的多元碰觸中持續地演進。

而藝術家宮城有加與LUA RIVERA則提醒人們，海洋生物在漸被破壞的海洋生態中，正在努力掙扎求生中，因此宮城有加《海龜休息中》提供海龜，一個舒緩的休息空間，LUA RIVERA《強大的水母》展示了水母的魔幻神秘與強大生命力。

大岩奧斯卡《現代海洋野生生物》以幽默的手法，創作出罐頭魚、吸管魚等角色，警示垃圾演化成為漁獲的未來預測；曾煜譡《深海對話》以深海潛水伕頭盔提供觀眾進入深海之中，並結合AR互動，觀看海洋生態系統的危機狀態；而禹禹藝術團隊在阿根納造船廠的作品《介隙之光》，講述從水的縫隙中，光的能量引領著生命的方向，展期每晚的聲光展演將帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

文化局表示，今年的潮藝術另有水上導覽、集章送潮藝術限量紀念品等活動，邀請觀眾來到基隆，在壯闊海洋景觀與豐富海洋資源的環境氛圍中，感受藝術家的呼籲：保護海洋，共守基隆的未來。在俯瞰注視海洋的粼粼波光時，以善與真，以愛與誠，穿越介面，關懷感知介面下的世界真實。