知名兩性作家H（陳鴻儀）日前認愛迪化街名門前媳婦KOL「Selena」陳珮甄，但不久後就為了護女友槓上美女醫師黃宥嘉，喊話要對方不要再霸凌陳珮甄，昨(28日)作家H忍無可忍，再反擊黃宥嘉發文疑似暗指他不舉，更點名節目《新聞挖挖哇》如同「一個高智商的霸凌共犯結構」，封殺他和女友，對此，黃宥嘉和《新聞挖挖哇》節目都暫未回應。

作家H去年爆出罹患攝護腺癌3期，近日傳出和陳珮甄交往，本月初他呼籲黃宥嘉不要再霸凌他女友，希望能尊重職場後輩，而黃宥嘉回應：「請H不要再稱呼我為朋友。我沒有那種噁心的朋友。身為作家定義應該明確清楚。否則只是爛劇。」過去雙方都受邀參加《新聞挖挖哇》，如今卻似乎決裂不再同台。

作家H稍早曬出黃宥嘉臉書截圖，並框起黃宥嘉寫下：「奇怪，不舉交女友比較不無聊，還來看什麼吃麵」，引來作家H回應：「在這一次一次的留言後，我親自確認了，能夠考上醫師的人，的確都有著非凡的智商，以及無懈可擊的能力。」並表示黃宥嘉還在Podcast節目稱呼他和女友「噁心二人組」，「這種完全面不改色的霸凌文字，也可以寫得如此自然而不造作。這種智商，不是一般人可以比擬的。」

作家H表示，由於他曾在媒體公開自己罹癌、性功能有障礙，導致此事變成客觀事實，「既然是客觀的事實，那麼就誰都可以拿來說笑，誰都可以拿來當作霸凌人的文字！？」除了佩服支持黃宥嘉的網友，作家H說更佩服的是「眼睜睜看著黃宥嘉明著在霸凌欺負人，卻依舊暗地裏不動聲色的『新聞挖挖哇』團隊以及所有關係人。我指的是，所有。」

最後，作家H強調：「那些因為事件發生就選邊站，發訊息來嘴我的名嘴，還有在一旁幫著翩翩起舞的專家，我真心感到佩服。台灣，就是因為有這樣的節目，這樣的名嘴，這樣的生態，才得以蓬勃發展，收視率得以節節高升，廣告費得以盆滿缽滿！」並表示該節目根本是霸凌共犯結構，而陳珮甄也發文說：「我們只想過平靜的生活，我原本也想忍著」，但因為對方頻頻攻擊，才讓兩人跳出替自己說話，並透露她和作家H被節目封殺：「霸凌完別人，完全不用付出代價喔。因為繼續拿到通告的人是她，被節目冷凍的人是被霸凌的我，與出手想要阻止對方欺負我的H。」