杭州亞運網球男雙29日進行金牌戰，中華隊莊吉生／許育修面對大會第2種子、印度組合米涅尼（Saketh Myneni）／拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan），莊吉生／許育修以6比4率先收下一盤。

杭州亞運是莊吉生、許育修首次在正式賽事合作雙打，便一路擊退對手、進入亞運網球男雙金牌戰，已經超越中華隊過往亞運網球男雙最佳銅牌成績，而他們亞運金牌戰對手、來自印度的第2種子米涅尼／拉瑪納森，在ATP巡迴賽男雙世界排名曾高居前百，去年在ATP挑戰賽男雙賽事也有1冠1亞佳績，也都來台打過華國三太子國際男子網球挑戰賽。

中華網球隊本屆亞運女雙「金包銀」、男雙「坐銀望金」，兩組混雙也晉級準決賽確定至少銅牌，個人項目總計5面獎牌，締造中華隊歷屆亞運網球個人賽最多面獎牌紀錄。

第1盤開賽前4局雙方在發球局都強勢保發，第5局莊吉生／許育修把握對手一發進球率比較不穩、二發得分率較低的機會率先破發，盤末許育修發球再度強勢保發，中華隊先在盤數上取得領先。