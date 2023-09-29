一名年輕男子烤肉時發生意外，因站在下風處，被木炭燒灼爆裂噴出的火星直接觸及眼角膜，瞬間角膜蛋白被烤熟，眼科醫師檢查後發現，由於接觸點不在角膜中心，灼傷也很表淺，癒合後未留下瘢痕。醫師提醒，參加烤肉的民眾最好別站在下風處，以免眼睛被火星噴飛受傷，嚴重可導致失明。

珍世明眼科院長王孟祺在其臉書專頁表示，上述男子在烤肉時發生意外灼傷，因木炭燃燒、爆裂噴出的小碎片接觸到其角膜，瞬間角膜蛋白就被烤熟了 ，留下一塊白色的瘢痕，還好沒有在角膜中心，灼傷也很表淺，癒合後沒有留下疤痕算是非常幸運。

王孟祺今（29日）受訪時表示，許多年輕人開心烤肉時，習慣用力煽火，讓火勢變大，但站在下風處者的眼睛就容易被木炭劇烈燃燒、噴出的火星或小碎片所噴到，若火星較大、溫度高，噴到角膜，角膜就可能由原本的透明變性為不透明的白色，此外，若是角膜中心被嚴重灼傷，癒合後會留下瘢痕，角膜表面不平整，會導致不規則散光，造成視力無法聚焦，視力將嚴重受損。

因此，他建議，民眾烤肉時，要小心火源、注意風向，別站在下風處，以免火星噴飛受傷。若能戴上眼鏡或護目鏡多一層隔離，也相對安全。