藝人李又汝及周宇柔演出本土劇《市井豪門》，分別飾演劉至翰的正宮與小三，精湛演技讓知名度直線攀升，不過私下睡覺的模樣，卻遭劉至翰出賣並公諸於世，立刻引起網友熱議。

劉至翰在臉書PO出一段17秒影片，影片中他坐在車內的前座掌鏡，先是對著鏡頭露出不懷好意的笑容，接著對準後座的李又汝及周宇柔，只見李又汝躺在椅背上呼呼大睡，還擠出雙下巴，旁邊的周宇柔則是邊撐傘邊睡，兩人的睡姿就這樣遭到出賣，對此，劉至翰表示：「出來混，總是要還的」，還不忘tag兩人帳號：「在車裡撐傘的，是不是比較累」。

這支影片短短幾天就衝破50萬人瀏覽，網友目睹兩位女神睡姿後，紛紛湧入留言：「好溫馨的畫面唷 但醒來後就不知道了」、「羨慕正宮跟小三還可以睡在一起辣」、「車上好多睡美人喔」、「劉至翰最幸福…大老婆小老婆一起帶出門」、「撐雨傘的真的是高招」、「開車帶安全帽有看過！沒看過有用雨傘的」。

對於睡覺畫面遭到流出，李又汝在影片底下留言：「我真的覺得你總有一天會被打」，至於在車內撐傘睡覺引起熱烈討論，周宇柔則是回覆：「沒有比較累，但絕對比較防曬」。