台中市警察局第二分局28日辦理警察志工聯繫會報暨特殊訓練，並在會中表揚績優志工。（第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局28日辦理警察志工聯繫會報暨特殊訓練，並在會中表揚績優志工。（第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局第二分局昨（28日）辦理警察志工聯繫會報暨特殊訓練，會中表揚績優志工，其中高齡78歲的林美津服務達17年，受獎後誓言「活到老服務到老」，熱血發言獲得如雷掌聲。

台中市警察局第二分局為了促進警察志工工作推動成效，選在教師節這天辦理警察志工聯繫會報暨特殊訓練，安排系列課程外，並在會中表揚績優志工；訓練課程包含近日流行的「登革熱」注意事項、交通安全及犯罪預防宣導，同時介紹跟騷法相關態樣及罰則，加上詐騙案件層出不窮，手法五花八門，更於會中宣導防詐新知，期許每位志工都能成為反詐種子，協助傳播「識詐」知能，與警察共同守護民眾身家財產，以減少詐騙案件發生。

另外，特別邀請到東山消防分隊分隊長張啟原為大家講授「老年人居家災害應變」及「認識CPR」課程，增加大家自救及救人的能力。

會中也表揚10位績優志工中，永興所的志工林美津年紀高達78歲，一頭雪白銀髮格外吸睛。她自民國95年加入志工行列，服務已達17年，始終堅守志工崗位不曾鬆懈，受獎後還神采飛揚地笑稱「人生70才開始」，自己要做志工做到不能做才罷休，熱血發言獲得如雷掌聲。

會後近百名志工夥伴一同餐敘話家常，彼此分享上課心得、服務經驗及人生經歷，歡聲笑語、熱絡合影，場面歡樂溫馨。