一名謝姓男子近日在網上PO出照片，指出自己買到的雞蛋卵白呈綠色，不料隨後遭到農業部提告，並被警方以妨害名譽罪函送台北地檢署偵辦。對此，主持人劉寶傑28日晚間在節目《關鍵時刻》直呼「批評朝廷是要殺頭的，沒想到說，電影的橋段變成真了」。

針對謝男PO黑綠雞蛋遭函辦一事，資深媒體人單厚之質疑，現在是警總復辟嗎？辦Lin Bay好油的案子辦了三個月，辦這個案子一天就可以搞定，貼一個文章，半夜警察就上門來，然後另一個老闆開一個蛋跟開手榴彈一樣。單怒批，警方最後用妨害名譽辦謝男，「是妨害誰的名譽？那個蛋上面有打農業部三個字嗎？」

有民眾在臉書發文透露買到「黑綠雞蛋」，被依妨害名譽罪送辦。（圖／翻攝自臉書）

聽完單厚之的分析，劉寶傑表示，這件事也太不合理，後面也證實，不是只有新北，還有台北很地方都有這樣的「臭蛋」，但政府應該要處理這些蛋、解決這些蛋，而不是說針對所有提出問題的人，「千刀萬里追，追殺到底」。

除此之外，劉寶傑還強調，以前開玩笑說，批評朝廷是要殺頭的，但沒想到說電影的橋段變成真了。劉進一步指出，「我本來以為，我們批評最多就是收到NCC報告，我最近收到兩張，衝著主持人來，罵我主持表現不好，我就認了，但現在這件事搞到警察局了！」