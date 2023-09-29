尼日國防部發表聲明說，數以百計武裝叛亂分子今天早上騎乘摩托車在西南部發動攻擊，造成至少12名尼日官兵死亡。

路透社報導，尼日國防部在聲明中說，有7名士兵在戰鬥中殉職，另有5名士兵在增援遇襲部隊途中發生意外喪命。

這場攻擊發生在距首都尼阿美（Niamey）約190公里的坎達吉（Kandadji），靠近馬利、布吉納法索與尼日的3國邊境地區，此區過去數年來一直是沙赫爾地區 （Sahel）伊斯蘭主義叛亂活動的中心。

今天稍早，包括一名高階軍官在內的3名消息人士告訴路透社，至少有10名士兵死亡。由於未獲授權向媒體發言，消息人士要求不具名。

消息人士或國防部都未透露這場攻擊是由哪個團體發動。然而，蓋達組織（al Qaeda）與伊斯蘭國（Islamic State）分支在當地很活躍，經常對士兵與平民發動攻擊。

尼日國防部在聲明中說，約有100名叛亂分子死亡，他們的摩托車與武器都被銷毀。除此之外沒有進一步細節。

兩名安全消息人士說，軍方派出地面部隊與直升機因應這場攻擊，其中一架直升機遭擊中，但還是能飛回基地。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120929