杭州亞運》射擊首牌出爐！手槍女團10公尺奪銅 「證件妹」吳佳穎闖決賽 10:452023/09/29 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳佳穎闖進10公尺空氣手槍決賽。（中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「證件妹」吳佳穎25公尺空氣手槍決賽第8做收，整理心情後攜手余艾玟、劉恆妤征戰10公尺空氣手槍項目，並順利射下女團銅牌，這也是本屆中華射擊代表隊在亞運的第一面獎牌，而個人資格賽排名第6的吳佳穎，挺進待會進行的決賽。 杭州亞運》戴資穎力抗山口茜 網球男雙爭金！中華隊29日焦點賽程 杭州亞運》詹家姊妹進金牌戰！ 網球女雙中華確定「金包銀」 杭州亞運》化解對手賽末點 李亞軒／梁恩碩網球女雙闖金牌戰 #杭州亞運 #吳佳穎 #余艾玟 #劉恆妤 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》圍棋許皓鋐擊敗世界棋王 將與大陸名將柯潔爭奪金牌 13:002023/09/28 體育 杭州亞運》許皓鋐圍棋勇奪金！陸媒分析柯潔「葬送好局」關鍵失誤 18:512023/09/28 體育 杭州亞運》被15顆三分球打趴！ 中華男籃輸大陸22分 21:522023/09/28 體育 杭州亞運》溫州志工繪畫揪感心 女足滿滿祝福前進杭州 17:502023/09/28 體育 杭州亞運》「台灣內戰」遭逆轉 林立偉快打旋風奪銅情緒好複雜 20:312023/09/28 體育 杭州亞運》突破自我寫個人最佳 蕭佑然無緣獎牌心情洗三溫暖 17:512023/09/28 體育 杭州亞運》台灣圍棋史第一人 許皓鋐談奪金圓夢：心態比較好 19:192023/09/28 體育 杭州亞運》網球混雙晉級4強 中華至少再保1銅 16:132023/09/28 體育 杭州亞運》電競「中華隊內戰」 林立偉奪銅寫里程碑 20:372023/09/28 體育 杭州亞運》我以為會贏！柯潔遭「許仙」許皓鋐翻盤：史上最遺憾 20:042023/09/28 體育 杭州亞運》連宰世界前3奪圍棋隊史首金 許皓鋐：達成小時候夢想 19:462023/09/28 體育 杭州亞運》李孟恩晉級四強保底一面獎牌 潘昀慈止步八強 11:102023/09/28 體育 杭州亞運》日本世界第5女雙強勢出擊 中華女團1比1遭追平 09:292023/09/29 體育 杭州亞運》北韓選手跳馬金包銀 吳幸芬獲得第五名 16:012023/09/28 體育 杭州亞運》快打旋風金牌戰 向玉麟逆轉功虧一簣 負韓銀恨 20:482023/09/28 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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