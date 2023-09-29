「證件妹」吳佳穎25公尺空氣手槍決賽第8做收，整理心情後攜手余艾玟、劉恆妤征戰10公尺空氣手槍項目，並順利射下女團銅牌，這也是本屆中華射擊代表隊在亞運的第一面獎牌，而個人資格賽排名第6的吳佳穎，挺進待會進行的決賽。