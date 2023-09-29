王國材說明今天上午國道交通疏運情形，建議用路人空間、時間分散行駛避開塞車。（呂健豪攝）

今（29）日為中秋連假首日，交通部長王國材上午前往高公局交控中心視察國道疏運情況，並慰問值班人員。針對今天上午的國道交通情形，王國材說除幾處傳統塞車路段外，路況還不錯，但仍呼籲用路人可以從時間、空間分散行駛來避開塞車。

王國材表示，今天上午的國道路況，除了傳統塞車路段包括國道5號、新竹、台中、龍潭等之外，路況還不錯，南港系統也有塞車，但屬於比較短路線的壅塞，通過之後就會比較好了，不過還是建議用路人從空間與時間的分散來避開塞車。

王國材解釋，空間就是善用台61線來分散，時間分散的話，例如今天就建議中午出發比較好，如此就可以讓交通更順暢。

此外，王國材也說明目前國道部分傳統塞車路段的長遠計畫，如北部新竹、楊梅到頭份、中部后里到大雅都有拓寬計畫，可以解決北部到中部的問題；南部國道7號也在啟動中，預計2030會完工，且此路線與南部國道1號是平行的，所以可以改善南部的路段。

國道5號的部分，將在尾端直接接蘇花改，未來不需下到蘇澳，可以讓國5整段會更順暢，另外蘇話改玩成後，還有3段蘇花公路安全改善計畫正在進行中，這些改善計畫都將使國5尾段更順暢，也可以全面改善相關問題。

高公局路況預報員謝東宏說明，今天主要以南向車流為主，根據觀察，截至上午8點為止，國道壅塞路段為國1南向的湖口至新竹、國3大溪到高原、國5南港系統至石碇；中部國1彰化系統、彰化、霧峰車多；南部則路況正常，建議西部國道中午以後出發。

另外，國道5號今天以南向車流為主，上午已有車多的情形，預估將持續到下午4點以後，前往宜蘭建議下午5點後再出發，而北返車流預估明天下午逐漸出現。

今日整天的預估交通量約123百萬車公里，為平日的1.4倍，交通情況與去年同期或疫情前差不多，建議民眾短途勿上國道，長途走國1、國3可改走台61線分流。