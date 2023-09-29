本週外資與自營商依舊站在賣方，惟外資賣超金額縮減至354.96億元，自營商第9週減碼151.17億元，僅有投信法人連續第9週回補台股117.64億元，三大法人合計賣超388.5億元。至於9月外資單月賣超1659.86億元，不僅為今年來最高賣超月份，亦為近一年來最高單月賣超金額，自營商9月調節924.9億元，僅有投信法人站在買方加碼634.83億元，三大法人9月合計賣超1949.92億元。

若從第三季來看，外資與自營商月月賣超台股，且金額逐月擴大，累計外資第三季賣超金額達3739.33億元，中斷前三季連續買超態勢，自營商則是由前季買超轉為賣超1853.9億元，唯獨投信法人連續第八季力挺台股，本季加碼金額破千億達1018.23億元，三大法人單季賣超4575.0億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股第三季表現失利，除了指數下跌，以及全球通膨及升息壓力續存，終端需求疲軟，供應鏈持續調整庫存，8月外銷訂單金額為460.4億美元，年減-15.7%，連續12個月呈現負成長。不過，看好台股為全球與AI高度相關的市場，指數自7月底高點拉回以來，下檔支撐買盤湧現，即使中秋連假前明顯量縮整理，16200附近似有見到低接買盤跡象，隨著時間進入第四季旺季，基本面行情及選舉行情即將啟動，未來表現空間仍值得期待。

孫傳恕分析，根據歷史統計，自2015年以來，台股在中秋後一週表現漲多跌少，上漲機率達75%，平均漲幅1.38%，若將時間拉長至後一個月，上漲機率仍維持6成以上；值得留意的是中秋連假之際，國際市場有不少重要觀察指標，包括美國將公布第二季GDP、核心PCE，以及美債殖利率動向、國際油價走勢，另外是美國預算法案雖然政府面臨關門，然對美國經濟影響有限，且根據歷史經驗往往能獲得解決，惟須留意關門時間假若拖太長，才可能產生負面衝擊。

孫傳恕也提醒，由於目前美國四大指數偏弱，台股技術線型結構偏空，加上美國油價大漲、十年期公債殖利率突破4.6%創下波段新高、美國政府面臨關門等不確定因素仍存，市場資金轉趨謹慎觀望，建議宜保持操作彈性，待中秋之後盤勢止穩再行擇優介入，建議聚焦真AI相關，包括代工、散熱、PCB、CoWos先進封裝等，並伺機回補紡織等傳產族群。

孫傳恕進一步說明，根據研究機構調查，AI伺服器出貨量將以雙位數高速成長，其中又以微軟、谷歌、Meta與亞馬遜包辦6成以上的產能，而台廠伺服器代工將直接受惠，加上AI Server已成大趨勢，且於今年第三季開始出貨，預期相關族群表現可持續至少9到12個月。