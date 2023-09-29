新北市汐止區53歲林姓男子28日晚間，酒後返回住處，張姓同居女友鬧著要分手，林男情急之下，拿出水果刀作勢自戕，但重心不穩，林突然跌倒，水果刀插入胸口，警消將他送往醫院救治，最後急救無效，宣告不治，警方已報請地檢署相驗，釐清死因。

據了解，林男經常醉酒鬧事，張姓同居女友忍無可忍，數度要求分手，但林男不願結束戀情，因此2人關係始終僵住。

警方指出，昨晚近9時，林男醉醺醺返回住處，張實在無法忍受，再度鬧分手，林為挽回張女的心，衝到廚房，拿出水果刀作勢自戕。由於他已喝醉，重心不穩，突然跌倒，水果刀直插胸口。

張女兒子見狀，嚇得立刻打電話報警，當時林已陷入昏迷，經急救後，逐漸恢復意識，警消將他送至汐止國泰醫院救治。不過，最後仍回天乏術，警方已報請地檢署相驗遺體，調查釐清死因。

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