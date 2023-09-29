雞蛋風波持續延燒，近日網路流傳一篇大成集團退休主管陳尚夫撰寫的文章，建議民眾挑選雞蛋盡量買盒裝「水洗蛋」，要留意包裝盒上的牧場名稱，如果沒標示就別買，另外最好選7天內生產的蛋，買回家後馬上放冰箱，最好在2周內吃完。若民眾買散裝蛋發現蛋殼上沾有雞糞，先浸泡在35度的水裡1至2分鐘，再用衛生紙擦乾；千萬不要直接用自來水沖洗，雞糞可能滲進蛋裡面。

陳尚夫表示，當初大成集團的蛋品部是他籌備創立的，所以對蛋的品質鑑定及維護曾有深入了解。他建議民眾最好買盒裝的水洗蛋，因為外殼都已消毒和風乾；要注意蛋盒上打的牧場名稱，如果沒標示就不要買。

陳尚夫說明，台灣的洗選蛋工廠都設在大雞舍旁，所生產的蛋都是當天馬上洗選並標印上日期，1至3天內一定會送到賣場，建議民眾買7天內生產的蛋；買回家的蛋應該馬上放進冰箱，最好在2周內吃完。

如果買散裝蛋發現蛋殼有雞糞，陳尚夫建議用35度水溫的水浸泡1至2分鐘，讓雞糞軟化掉下來，接著用衛生紙擦乾；千萬不要用自來水直接沖洗，因為蛋內溫度比冷水高，蛋殼外的雞糞會靠滲透原理進到蛋內，汙染蛋白和蛋黃。