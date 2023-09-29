當兵結訓的時候會拍大合照，一名網友詢問，大家都會買大合照嗎？有500元和1000元的方案可選，當初聽到買了現場可以送奶茶就買了，事後想想卻覺得有點盤，因為比去遊樂園買照片還貴，引起網友討論，兩派人戰翻，有人認為合照很有紀念價值，但有人卻認為合照一點用都沒有。

一名網友在PTT上分享，之前當兵拍大合照，拍完業者就在推護貝的照片，有500元跟1000元的，買了可以現場送麥香奶茶，好幾個人因為現場那種氣氛加上麥香奶茶就買了，但是這東西退伍之後，真的會拿出來看嗎？事後想想，買這個大合照好像比去樂園買照片還盤。

貼文引起網友討論，部分網友認為大合照頗有紀念價值。「夏令營的回憶」、「現在還留著，高光時刻」、「就買一個人生節點的記錄，一生也不會就缺這500和1000元」、「我還買兩次，一次成功嶺大專集訓，一次新訓結訓」。

但有網友買了卻很後悔，認為價格太貴，而且根本很少拿出來看。「裡面一個妹都沒有，買這個比買大學畢業紀念冊還沒意義」、「真的買來不知道要幹嘛」、「當初有買，現在很後悔」、「有夠大張，超級不方便整理」。另有網友則說，拍完照片以後，現場詢問有誰要買，那個氛圍下很少人敢舉手說不要吧？根本強迫推銷。