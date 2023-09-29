科技業高薪令人稱羨，文組畢業生沒有相關經驗，加上重度身障，也有機會圓夢。日前一名網友表示，原以為身障又是文組，進了科技業頂多只是約聘，沒想到歷經9大面試時程，最終錄取台積電正職，在過程中，他強烈感受到台積電要的是人才，不會因為你是身障而放寬門檻，他鼓勵大家一定要勇於嘗試、把握時機，「在最短時間內彌補缺點，一切並非不可能」。

一名網友在Dcard分享「重度身障錄取台積電正職」的心路歷程，透露自己是重度聽覺障礙，台大文學院畢業，成績非常非常普通，曾當過台積電校園服務代表，所以台積電有保存他的履歷。

他提到，5月24日到廠做適性+英文測驗，與人資面試，中途面試薪資福利部門主管、另外兩位人資，相繼收到感謝信、無聲卡；8月29日到廠與營運組織主管、研發組織主管面試；9月6日收到任職單位意願排序EMAIL，兩位主管皆有正面評價，之後陸續接到人資電話詢問到職意願及可上班時間，以及人資視訊核薪等，終於在9月27日接到錄取通知。

歷經4個月才獲得台積電正職工作。原po表示，在面試過程中，他非常強烈感受到台積電要的是人才，不會因為身障而放寬門檻，馬虎錄取。看到今年9月的「台積電未足額進用身障者」新聞，絲毫不感到意外。

原po說，原以為自己身障又是文組，進了科技業頂多只是約聘，最終錄取正職讓他感到意外，過去還一直懷疑真的要靠約聘轉正，而這次經驗讓他體悟到，身障文組其實也有機會進科技業，把握時機、在最短時間內彌補缺點，一切並非不可能。

他也檢討前幾次求職失敗經驗，整理出幾個訣竅跟大家分享。首先務必展現主動、積極的態度，避免自曝其短，人資很會鑽，會一直追問；其次，一定要拿出自己的優勢，像他校內成績不好，便舉了很多校外活動與社團功績，讓面試官覺得自己有潛力；最後建議趁早考多益等各種英檢，或其它證照，豐富履歷內涵。

文章曝光後，不少網友都感謝原PO的經驗分享，「恭喜你上岸了」、「謝謝分享 我有點智障 也想進夢幻科技業」、「加油，我也是聽障在台積」、「有遇過下肢障礙進GG後勤單位的 祝福妳工作順利」、「超讚的，你這篇可以給很多身障的朋朋風向」、「我是學習障礙進去的 裡面的主管都很好」。