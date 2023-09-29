38歲女星李妍憬（原名李妍瑾）昨（28日）與圈外人男友「小人物」登記結婚，趕在中秋節前夕成為人妻，她事後PO照分享，卻被網友開玩笑「終於有人娶妳」，還有人說她的身材像要進軍摔角界；對此，李妍憬大器地回應。

李妍憬的情史豐富，曾和歌手信（蘇見信）、圤智雨等人交往，但都無疾而終，今年七夕她公開認愛圈外男友「小人物」，隔一個月點頭答應求婚，昨（28日）正式登記，一腳踏入婚姻，李妍憬開心地在臉書報喜：「我升格當人妻了，為何漲成這樣，在養卵的期間胸漲腹脹！小人物老公我就交給你了，對我不好我會跑歐」，還開玩笑地說胸部太漲，感覺走路可以彈到下巴。

喜訊傳開後，5千多位網友按讚貼文，並刷一排恭喜，但有網友祝福之餘，不忘開玩笑「終於有人娶妳，很開心」，李妍憬收起過往的脾氣，笑笑地回：「什麼叫有人娶，一直都有人要娶哈哈」；至於另一名網友稱李妍憬的體格像是要進軍全日本女子摔角，李妍憬看完沒什麼情緒起伏，簡單地回應：「養卵中」。

李妍憬高EQ回應網友的玩笑話。（圖／FB@李妍憬）

李妍憬高EQ回應網友的玩笑話。（圖／FB@李妍憬）

李妍瑾和老公10幾年前就認識，2017年因緣際會重新聯繫，男方逐漸被她的義氣、善良打動，讚賞「世界上怎麼有人會有、這種無人可及的路見不平、逞強的善良、奇怪的邏輯、無厘頭的經歷、愛哭、愛鬧、又愛笑 （笑聲很經典）」，兩人後來越走越近，發展成伴侶，最後結為夫妻。