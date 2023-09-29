近期有一名謝姓男子因在臉書PO出自己買到綠色雞蛋的照片而被警方立即約談，並以妨害名譽罪嫌函送法辦，國民黨團29日召開「綠蛋？壞蛋？立即查辦 綠色恐怖！」記者會，國民黨團總召曾銘宗（左）與副書記長李德維（右）出席，痛批民進黨政府濫用公權力製造綠色恐怖。（季志翔攝）

本報今獨家揭露，中華戰略學會舉辦「慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」，民眾黨總統參選人柯文哲表示「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今說，柯文哲說的是真話，最後一定會合。

曾銘宗說，中華戰略學會的聚會是關門會議，關門會議容易講真話，相信柯文哲是講心裡話，講了真話，對柯的講法完全支持，因為藍白要不要合是廣大民意驅動，過程會有很多困難，他完全贊成柯的講法，最後一定會合。

對於柯文哲說法是否在搶深藍選票，曾銘宗認為，每個政黨在政治屬性上都有其定位，要搶所有選票是正常現象，希望選票極大化，尊重每個政黨的考慮。國民黨當然希望搶深藍票，中間屬性的票、年輕人的票等全部都要，希望所有選民支持國民黨。

曾銘宗也重申，侯友宜競選辦公室、中央黨部或是立法院黨團的立場一致，選戰是動態的，雖每個階段不一樣，目標是要打贏2024大選，立法院過半。

國民黨團首席副書記長李德維強調，侯友宜競辦執行長金溥聰當時應該是希望先好好自我努力，把侯友宜的民調、國民黨氣勢拉抬，下個階段是自助而後人助，第一階段是自己努力，現在這個階段包含黨中央、侯友宜選辦跟國民黨團，對於藍白合都是持非常開放的態度且希望促成。他重申，外界或許過去起初有些誤解，隨著媒體報導，國民黨上上下下都是以下架民進黨，爭取勝選為優先。