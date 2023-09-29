杭州亞運如火如荼進行中，中華代表團截至28日共奪下4金4銀6銅，「柔道男神」楊勇緯更扮演奪金火車頭，在首日就為代表團開張金牌，達成團史亞運百金里程碑，總領隊蔡家福非常感動，決定代表團本部加發激勵獎金，金牌選手1000元美金、銀牌500元美金與銅牌300元美金，團體選手另計，希望能鼓勵選手持續努力，展現最好的自己，爭取佳績。

昨天是教師節也適逢楊勇緯26歲生日，團本部特別由蔡家福作東，宴請即將返台的全體柔道隊一同慶功，並為他慶生。因為同日又進帳體操李智凱與圍棋許皓鋐兩面金牌，慶功宴瀰漫興奮氣氛，蔡家福宣布加發激勵獎金，更讓選手士氣大振。

「這次擔任總領隊來到杭州，真的讓我感到有奧運的氣氛，尤其是競爭激烈程度，選手要拿獎牌真的不容易。」蔡家福強調，過往推廣全民體育，擔任過全國縣市體育會聯合總會會長，身為體育人，看到選手在場上全力以赴，非常感動，他說：「我就提議要發一個即時的激勵獎金，代表中華奧會主席林鴻道與團本部，期許大家能在高強度的比賽奪金。」

中華柔道隊在杭州亞運拿下2面金牌，總領隊蔡家福作東宴請代表隊。（中華奧會提供）

蔡家福強調，體育是台灣的最大公約數，體育選手代表台灣拿到最好的成績，是大家共同的目標，希望選手們能發揮辛苦訓練的成果，多拿一點獎金，他笑說：「總領隊的責任，就是一定會準備足夠的獎金。」

本屆亞運由柔道率先打開金庫，大大振奮台灣柔道環境，尤其楊勇緯與連珍羚的奮鬥不懈，更是令大家非常感動。兩名選手開心之餘，卻都明白亞運只是一個中繼點，接下來要全力爭取奧運門票，要朝向更遠大的目標前進，楊勇緯說：「經歷過低潮，這次亞運對我來說，有種進化的感覺，去了解自己的優點後，再去改變。」

連珍羚4度參加亞運，終於完成奪金夢想，更讓她充滿信心往奧運前進，她說：「年齡的確會有影響，但現在包括運科等有許多方法可以彌補這一切我需要克服的東西，我就是希望能打臉那些說我年紀大的人，年齡不是問題，對我來說，心態才是問題。」