台中市警察局太平分局連假3天規畫於長龍路沿線實施交通疏導及稽查勤務。（馮惠宜攝）

台136線是重機車友跑山聖地，沿線更有酒桶山風景區，中秋連假首日太平警分局公布長龍路（136縣道）沿線，今（112）年1月至9月28日止在長龍路沿線測速照相計取締6471件、噪音車取締929件，等於1個月平均開出822件紅單；警方也呼籲駕駛人連假出遊要遵守各項交通規則，避免荷包失血，才能玩得盡興。

中秋連假高速公路出現返鄉車潮，台中市太平區緊鄰台74線快速道路，太平區熱門景點如馬卡龍親子公園、酒桶山風景區，均是連假期間全家出遊踏青熱點，台中市警察局太平分局今（29日）起至10月1日連假3天規畫於尖峰時段在環中東路知名「馬卡龍公園」周邊路口及台74線中山、東平匝道、長龍路1至4段沿線實施交通疏導及稽查勤務。

太平警分局指出，將依各熱點不同樣態規畫取締重點，其中馬卡龍公園預期會有許多家長帶著小朋友前來遊玩，將加強對違規停車、併排停車開罰，也持續針對車輛於路口不停讓行人違規執行取締。

此外，在噪音改裝車易出沒的長龍路沿線（俗稱136縣道）、市民大道等路段加強編排警力機動稽查及測速取締，而長龍路著重超速、噪音車取締。

太平分局表示，中秋連假期間月圓人團圓，民眾如外出遠遊應做好行車規劃，另外警方也於連假期間執行取締酒後駕車大執法勤務，民眾如有飲宴應互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路人安全。

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