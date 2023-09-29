資深媒體人趙少康日前提出，應將前高雄市長韓國瑜列為不分區立委名單第一名，台灣基進立委參選人吳欣岱喊話，「一票都別給國民黨」，民進黨立委高嘉瑜29日反酸，吳欣岱說這種話是最大諷刺，她參選等於是保送國民黨、支持韓國瑜，呼籲吳接受整合式民調，不要成為保送韓國瑜當立法院長的幫兇。

高嘉瑜指出，基進黨跟吳欣岱的做法就是在分裂綠營、保送國民黨，吳欣岱的參選就是助長韓國瑜參選立法院長，呼籲吳欣岱回頭是岸、接受整合式民調，不要成為韓國瑜當上立法院長的幫兇。

吳欣岱在日前在臉書稱，被許多綠營側翼認為是在背刺民進黨，從原先力挺變成砲轟，媒體人黃暐瀚直言「吳欣岱被丟包了」；對此，高嘉瑜表示，對於泛綠陣營支持者來說，尤其遇到這次國艦國造案子，看到國民黨不斷在立法院抵擋預算，甚至黃曙光也傳出立委把國家機密資料送給中共的說法，號稱最愛台灣、最愛本土這些人，所作所為卻是保送國民黨、支持國民黨國會過半。

高嘉瑜指出，讓國民黨繼續主導國家軍事國防預算，這跟基進黨本意應該背道而馳，也是支持者不願意看到的，對於多數泛綠跟台派支持者來說，最重要的是整合出綠營最強候選人，讓支持台灣的國會席次過半，對賴清德來說也是重要挑戰。