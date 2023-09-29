郭泓志（前一）擔任《騎吧！哈林小隊》嘉賓。（好看娛樂提供）

彭小刀（左起）、哈林、卜學亮、周予天、張庭瑚、柯有倫一路從台北南下，直奔台灣極西點台南「國聖港燈塔」。（好看娛樂提供）

《騎吧！哈林小隊》本周日第5集中，隊長哈林將帶著哈林小隊一路從台北南下直奔台灣極西點台南「國聖港燈塔」。大來賓郭泓志帶著哈林小隊品嚐台南在地美食，讓吃貨擔當卜學亮口水直流，品嚐美食後，接著安排台南當地才有的老派傳統理髮廳文化高級坐洗體驗，郭泓志霸氣招待全體哈林小隊員，讓大夥直喊是最爽行程。

《哈林小隊》上周日更衝出高收視，《全明星運隊會》領隊錢薇娟、郭泓志陸續登場，不僅於PTT台綜討論版人氣高居不，更躍上遠傳friDay影音不分類觀看第一名，節目完整版在YT上也表現優異，也是發燒影片上的常客，堪稱今夏最吸睛台灣綜藝節目。

大聯盟級的「全身舒爽」行程接著安排泡溫泉，不過此時卻發生小插曲，戴著墨鏡的周予天竟在溫泉池中重踩隊長哈林的手指，讓哈林忍痛笑著對天兵周予天說：「你踩到我的手指了！」嚇得周予天連忙道歉，哈林立即秀出被踩到彎曲的中指，十分搞笑。

從台北一路遠征到台南，領隊哈林說：「既然環島嘛！東南西北我們已經到了一個點了，就覺得我們離成功不遠了，心裡面會有一種驕傲啊！」哈林小隊為了紀念環島行程「第一個極點」，大夥兒特別在台南市觀光旅遊局於七股國聖港燈塔前設置的「極西藝術地標」拍照留念。