桃園市警察局交通警察大隊及大溪分局持續針對台7乙及羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛。（警方提供）

網路影片「山道猴子的一生」全台爆紅，其中影片取材桃園市復興區台7乙線，桃園市警察局交通警察大隊及大溪分局持續針對台7乙及羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛。統計9月已經對大溪台7乙周邊取締機車嚴重超速計9件，締無照駕駛、改裝設備及其他違規共計54件，疑似改裝噪音車73件。

警方表示，桃園市復興區台7乙線吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾，不乏觀看影片後前往「朝聖」者，桃園市警局交通警察大隊及大溪分局持續針對台7乙及羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，以維護民眾生命安全。

市警局統計，9月針對大溪台7乙周邊取締機車嚴重超速計9件（開罰6000至3萬6000元罰款），另取締無照駕駛、改裝設備及其他違規共計54件、通報疑似改裝噪音機車計73件，於假日時段聯繫結合三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風，避免車禍事故發生。

自警方加強取締台7乙危險駕車及改裝噪音車後，統計112年9月份警方110報案系統尚無接獲民眾報案改裝噪音車輛情事，顯示較8月已有效降低及防制；另桃園市政府警察局10月份將持續編排及執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」勤務，針對跑山車輛車體改裝、危險駕駛行為進行嚴格取締，以維護道路交通安全及防止山道意外發生。