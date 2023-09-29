不讓勇士強打小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）專美於前，響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）再造驚奇，29日球隊雖以1比3不敵白襪，但卡洛爾這場比賽貢獻三壘安打，達成大聯盟歷史上絕無僅有的單季「25轟、10支三壘安打、50次盜壘」數據。

卡洛爾擔任第一棒開路先鋒，首局就有安打貢獻，還跑出第52次盜壘成功。第3局傑洛多帕多摩（Geraldo Perdomo）安打被美技沒收，讓下一棒卡洛爾的三壘安打沒有打點，但這是卡洛爾本賽季第10支三壘安打，完成史無前例大紀錄。

該局馬泰（Ketel Marte）的滾地球把卡洛爾送回家，全隊也只獲得這一分，響尾蛇此戰得點圈打擊率掛零，白襪靠著馮恩（Andrew Vaughn）2分炮定江山。國聯外卡第2、剩下3場例行賽的響尾蛇，目前以2場勝差領先第4小熊，有機會闖進季後賽，不過他們下個系列賽的對手，將會是同樣季後賽門票尚未到手的太空人。